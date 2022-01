Blitz da Saúde no bairro São Pedro, em Teresópolis - Divulgação

Publicado 28/01/2022 22:17

Nesta quinta-feira (27/01), a Secretaria Municipal de Saúde realizou a segunda edição da “Blitz da Saúde”, na Praça dos Expedicionários, no bairro de São Pedro. No evento, 435 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19, sendo 299 com a Pfizer; 82, Oxford; 40, CoronaVac; e 14, Janssen.

Nas duas edições do evento, a primeira realizada na quinta-feira (20/01), foi possível aproximar os profissionais da saúde da população de Teresópolis. Dessa forma, cada demanda será analisada pela Secretaria Municipal de Saúde e ajudará na promoção de outras ações para a comunidade local.

Além da vacina contra a Covid-19, foram feitas 264 testagens no público que buscou o atendimento. Também foram realizadas 28 avaliações nutricionais e 90 atendimentos em orientação e educação em saúde.