Momento que a vítima é libertadaReprodução/ 30BPM

Publicado 28/01/2022 23:25

Os policiais militares do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Teresópolis foram acionados no final da manhã desta quinta-feira (27/01) para um caso de violência contra a mulher. A vítima foi surpreendida pelo seu ex-companheiro, no estabelecimento comercial em que trabalha e feita refém por ele, que estava armado com uma faca.

Segundo os PMs, o homem ameaçou a vítima de morte e, por várias vezes, pressionou a faca contra o seu pescoço. Para controlar a situação, seguindo as normas da PM, foi feito o cerco da área, com isolamento do local e chamado um negociador do Bope.

Durante as negociações, os PMs conseguiram persuadir o agressor a libertar a mulher, que foi rapidamente acolhida e retirada do local. O homem foi preso.