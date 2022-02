Covid-19 em Teresópolis - Leopoldo Silva/Agência Senado

Publicado 31/01/2022 23:46

Em reunião do Gabinete Contra a Covid-19 de Teresópolis, realizada na última quinta-feira (27/01), foi deliberado que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) adotará novo protocolo de testagem, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. A partir de agora os testes para a Covid-19 serão realizados apenas em pessoas com sintomas e em quem esteja assintomático, mas pertença a algum grupo prioritário.

Esta medida segue norma do Ministério da Saúde, apresentada no Guia de Vigilância Epidemiológica Covid-19. Para identificar pacientes sintomáticos e assintomáticos, a SMS disponibiliza uma triagem nas unidades de saúde e outros pontos de atendimento com objetivo de priorizar o cuidado às pessoas com sintomas de Covid-19.

Pessoas assintomáticas que relatem contato com casos positivos ou sob suspeita, devem comparecer ao centro de testagem para passar por triagem e receber do profissional de saúde um atestado que permite o afastamento do exercício profissional durante período de observação, que deve ser de 7 dias.

Somente serão testadas pessoas sem sintomas que pertencem aos seguintes grupos: profissionais da saúde; da segurança pública; de atividades de alto risco (casas de repouso, penitenciárias, alojamentos e etc); pessoas assistidas por instituições fechadas; pessoas com deficiência; idosos; pessoas em situação de rua; gestantes e puérperas; e crianças de 5 a 12 anos.

“A principal razão para esta nova medida é administrar a quantidade de testes que temos para usar tanto nos servidores municipais da saúde e como de outras atividades profissionais com maior chance de contato com o vírus e ainda com a população sintomática que diariamente busca atendimento. Desta forma, priorizar a testagem para certos grupos e casos garantirá a continuidade do nosso serviço e a segurança para quem precise de ajuda especializada”, explica o Secretário de Saúde Antônio Henrique Vasconcellos.