Revitalização está sendo realizada pelo programa "Adote Terê" - Divulgação/ PMT

Publicado 03/02/2022 15:22

O pórtico de entrada de Teresópolis, no Soberbo, começou a ser revitalizado nesta quarta-feira (2/02), por meio da parceria entre a Prefeitura e a iniciativa, através da assinatura do termo de adoção do programa “Adote Terê”. A intervenção inclui ainda a remodelação paisagística do jardim do entorno da estátua da Imperatriz Teresa Cristina, também no Soberbo.

A restauração da estrutura envolve a inserção de lambrequins (ornamento com recortes de madeira) no beiral do telhado, troca de telhas e aplicação de detalhes em madeira do estilo arquitetônico enxaimel nas paredes. Pintura geral, pintura dos mastros e colocação das bandeiras das tradicionais colônias de imigrantes no município completam as intervenções.

Já os jardins do entorno do pórtico e da estátua da Imperatriz Teresa Cristina receberão mais de 2.000 mudas de plantas, entre hortênsias, sunpatins vermelhas e coloridas, lantanas, moréias, liriopes e bromélias imperiais.



“O pórtico terá sua identidade visual renovada e ganhará características arquitetônicas inglesas. O ‘Terê tão Bela’ vai saindo do papel e, gradativamente, recuperando a referência inglesa que chegou a Teresópolis por influência de George March, desbravador dessa região no século XIX”, garante o prefeito Vinicius Claussen.



Os projetos de melhorias e manutenção dos jardins e espaços públicos são elaborados pelo Escritório de Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais. Os adotantes recebem orientação técnica de paisagismo da Prefeitura, que acompanha e fiscaliza os trabalhos de revitalização paisagística.