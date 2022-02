Continuam abertas as inscrições para o Edital de Fomento de Projetos com Base Tecnológica de Teresópolis. O Chamamento Público 001/2021, da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, foi lançado no final do ano passado e a iniciativa pretende investir R$ 195 mil para apoiar e fomentar até 45 projetos de empreendedores, pesquisadores e estudantes, em estágio inicial do processo de desenvolvimento.As inscrições são gratuitas e vão até o dia 10 de fevereiro. Os interessados deverão preencher as informações e anexar a documentação no formulário eletrônico que está disponível no site da Prefeitura. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas titulares de projetos individuais que tenham por base o relacionamento territorial com o Município de Teresópolis e que atendam a condições previstas no edital.