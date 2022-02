Projeto conceitual do Terminal Rodoviário José de Carvalho Jannotti - Divulgação

Publicado 07/02/2022 17:18

A Prefeitura de Teresópolis divulgou que está marcada para o dia 11 de março a concorrência pública nº 005/2022, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, visando à contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução de obras de reforma do Terminal Rodoviário José de Carvalho Jannotti, na Várzea.

A revitalização é resultado de um termo de cooperação entre a Prefeitura e o Governo do Estado, tendo sido anunciada pelo prefeito Vinicius Claussen no dia 23 de novembro de 2021, no lançamento do programa “Terê tão Bela”. Com a conclusão da concorrência, a obra logo deverá ser iniciada.

“Mais uma obra do nosso programa ‘Terê Tão Bela’ que, em breve, sairá do papel. A Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro vão reformar nosso terminal rodoviário. Agradeço mais uma vez ao Governador Cláudio Castro, ao secretário de Estado de Infraestrutura, Max Lemos, que nos ajudaram a alcançar esses recursos”, comemora o prefeito Vinicius Claussen.



Com valor estimado de R$ 4.390.829,68 e projeto executivo feito por empresa contratada pelo Estado por meio de licitação, as intervenções vão incluir recuperação de fachadas, padronização de letreiros e reforma dos banheiros.