Creche Municipal Professora Mara Luciana Brandão Bravo, em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 05/02/2022 21:07

A Secretaria de Educação de Teresópolis, em parceria com a Secretaria de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e do Programa Saúde na Escola (PSE), elaborou uma norma que deverá ser seguida em todas as unidades escolares no retorno presencial, previsto para o dia 8.



Chamado de “Normas de Convivência Covid-19/Retorno Escolar 2022”, o guia apresenta uma série de instruções técnicas que busca prevenir casos de infecção no ambiente escolar com a retomada das aulas no formato 100% presencial.



“No ano de 2020 nossa Gestão optou por suspender as aulas presenciais nas escolas de Teresópolis para proteger nossos servidores e nossas crianças e adolescentes. Com o avanço da imunização e flexibilização das restrições, em 2021, as atividades aconteceram de forma remota e depois no sistema híbrido. Desde novembro do ano passado conseguimos retomar as aulas 100% presenciais. Para manter isso, estamos trabalhando para levar às salas de aula a proteção que estimulamos em toda a sociedade”, afirma o prefeito Vinicius Claussen.



A volta às aulas em Teresópolis está sendo organizada pela Secretaria de Educação para ser 100% presencial na Rede Municipal de Ensino. Neste ano letivo de 2022, os alunos de 79 unidades escolares retornam às salas, já os estudantes das 17 escolas municipais que funcionarão em tempo integral começam a estudar no dia 14 de fevereiro.



Confira os principais pontos da Norma de Convivência:

- Estudantes e educadores que apresentarem sintomas deverão ser isolados e testados. Caso o teste dê positivo, a pessoa deve permanecer em isolamento por 7 dias. Caso o resultado seja negativo, porém com sintomas, a pessoa deverá ser isolada por 5 dias;

- O isolamento de turmas inteiras acontecerá somente após análise da Secretaria Municipal de Saúde, através do DVE;

- Em casos de suspeita para Covid-19, os trabalhadores da Educação terão o processo e atendimento feitos em uma Unidade de Saúde do município;

- As unidades escolares devem possuir um espaço, separado, para crianças e adolescentes com sintomas de Síndrome Gripal. Neste local, os alunos serão acompanhados por um adulto portando equipamentos de proteção (máscaras), até a chegada do responsável, que será orientado a comparecer a uma Unidade de Saúde mais próxima (Cemusa e Beneficência Portuguesa - atendimento para crianças até 12 anos; e PSF ou Centro de Testagem para atendimento acima de 12 anos);



O documento também informa que as escolas devem disponibilizar álcool 70%, máscaras e ventilação adequada nas salas de uso em comum. Os deverão ser orientados a lavarem as mãos regularmente, como forma de aumentar a segurança sanitária.

“Estas são as principais diretrizes que a Secretaria Municipal de Saúde recomenda para que as escolas de Teresópolis sigam. Também orientamos que todo o ambiente escolar seja mantido higienizado a cada 12 horas e que todos os profissionais da Educação estejam imunizados contra a Covid-19, conforme determina o Ministério da Saúde”, explica o Secretário de Saúde, Antônio Henrique Vasconcellos.