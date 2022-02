Alunos de 79 unidades voltaram às salas de aulas em Teresópolis nesta terça-feira, 8 - Bruno Nepomuceno

Publicado 08/02/2022 20:48

A chuva desta terça-feira (08/02) não atrapalhou a volta às aulas 100% presenciais em 79 escolas da rede municipal de ensino de Teresópolis. Agora, a expectativa é o retorno dos alunos das 17 escolas municipais de tempo integral, marcado para a próxima segunda-feira, 14.

“Nosso agradecimento às equipes diretivas, orientadores pedagógicos, professores e ao pessoal de apoio pelo acolhimento caloroso às nossas crianças e adolescentes, e aos pais e responsáveis pela confiança em entregar os seus filhos aos nossos cuidados”, afirma Satiele Santos, secretária municipal de Educação.

Com 900 alunos do pré I ao 5º ano, distribuídos em dois turnos, o Ciep Professor Amaury Amaral dos Santos, na Fonte Santa, se preparou para receber os estudantes no primeiro dia do ano letivo.



“Iniciamos um processo no fim do ano passado, com alunos divididos em semanas A e B para cumprir o distanciamento devido à pandemia. Com isso, as crianças foram aprendendo os protocolos. Hoje, temos 100% de alunos presentes na escola num clima de total confiança. Eles são instruídos a usar máscara, os espaços têm tapete sanitizante e álcool para higienização das mãos, os recreios são separados por faixa etária, de forma que não ocorra aglomeração. As crianças são ensinadas a se organizar e a fazer os procedimentos da forma mais correta possível”, explica a diretora Sandra Patrício da Rocha.



Para os pais e responsáveis, já é hora de as crianças voltarem para a sala de aula. “Foi um ano com muita defasagem no aprendizado. A gente em casa tenta fazer o nosso melhor, mas não é toda mãe que tem estudo pra ajudar os filhos. A liberação da vacina contra a Covid-10 pras crianças deu uma tranquilizada no coração da gente, pra elas voltarem pra escola”, comenta a agente de saúde Daniele Lopes Rodrigues, mãe dos gêmeos Yuri e Giovana, de 10 anos.



Mãe do pequeno Sávio, de 5 anos, Jaqueline Marques concorda. “Estou gostando dessa volta às aulas. Sávio recebeu a 1ª dose da vacina e estou mais segura. Ele vai aprender muito mais na escola do que em casa”.



A auxiliar de serviços gerais Renata de Souza Moraes também aprova as aulas presenciais. “Estou gostando, meu filho Davi, de 6 anos, estava doido pra estudar com a professora. Ele vai aprender muito mais do que em casa”, falou.