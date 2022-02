Segunda etapa da obras está prevista para começar na próxima semana - Bruno Nepomuceno

Publicado 14/02/2022 20:06

A primeira etapa das obras de duplicação da Ponte do Imbuí, em Teresópolis, foi concluída e já está liberada a passagem de veículos para os bairros Dente de Ouro, Caleme, Parque do Imbuí, Cascata do Imbuí, Posse, Campo Grande, Granja Florestal, Salaco e Salaquinho. A intervenção está sendo realizada pelo Governo do Estado, por meio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), e prevê para a próxima etapa, a demolição da ponte já existente no local e construção da segunda ponte na área.



“Além da duplicação, a área vai receber uma importante obra de urbanização, com a construção de quiosque, praça com brinquedos para as crianças, Academia da Terceira Idade, plantio de árvores etc. Equipamentos que vão embelezar o local e levar qualidade de vida aos moradores e frequentadores do espaço”, destacou o prefeito Vinicius Claussen.



A engenheira responsável pela obra, Heloise Torres, explicou que cada ponte terá fluxo em apenas um sentido e sua passarela de pedestres. “Esta ponte que está pronta será usada nos dois sentidos provisoriamente. A partir do momento em que a segunda ponte estiver liberada, cada uma vai ter uma passarela e com o seguinte fluxo: uma no sentido Centro e a outra para os bairros. É uma obra de melhoria que vai facilitar a vida dos motoristas que trafegam por aqui e trazer mais segurança para os pedestres”.