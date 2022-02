Prefeitura de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Prefeitura de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 09/02/2022 23:27

Como forma de otimizar e agilizar os atendimentos na Atenção Primária e Secundária, a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis realiza contato com os pacientes por meio de SMS, enviado para o número fornecido pelo cidadão, durante a marcação da consulta médica.



Um dos objetivos deste processo é agilizar a fila de espera nas unidades de saúde da cidade e interior. Também é uma forma de agendar as consultas de emergência.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a população deve ficar atenta para o recebimento de mensagens via SMS, no período entre a marcação da consulta e o atendimento em si. O contato deve ser respondido com a confirmação ou não.

A Secretaria destaca que a mensagem enviada pela unidade de saúde é realizada somente via SMS. Entendendo as particularidades de cada cidadão de Teresópolis que busque pelo atendimento médico, a Secretaria de Saúde busca de todas as formas realizar este contato posterior à marcação da consulta com o paciente. Além da mensagem via SMS, a Central de Marcação de Consultas da unidade de saúde também realiza ligação telefônica em três tentativas.

Em caso de dúvidas sobre a forma de contato e com o atendimento, a população deve comparecer à unidade de saúde mais próxima. A equipe administrativa do local fornecerá as explicações necessárias sobre o assunto.