Prefeito Vinicius Claussen e subsecretário de estado das Cidades, Paulo Cleffs - Bruno Nepomuceno

Publicado 15/02/2022 20:20 | Atualizado 15/02/2022 20:23

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, assinou, nesta terça-feira (15/02), o termo de cooperação técnica para a 2ª fase do programa municipal “Asfalto Novo”, desta vez em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), vinculado à Secretaria de Estado das Cidades. A nova fase tem investimento estimado de R$ 7 milhões e prevê recapeamento de 100 quilômetros de ruas, na cidade e no interior.

O documento foi entregue ao subsecretário de estado Paulo Cleffs, que esteve na cidade acompanhado por Guilherme Zanatta, da assessoria da presidência do Detran-RJ. A iniciativa faz parte do programa “Governo Presente nas Cidades”, responsável pela concessão, planejamento e execução de ações para a melhoria da infraestrutura nos municípios fluminenses e voltadas para a qualidade de vida e o bem-estar da população.

O programa prevê o recapeamento de 65 ruas, na cidade e no interior, totalizando 100 quilômetros de vias públicas asfaltadas, a maioria com asfalto quente.

“Serão agraciadas 65 ruas, mais de 100 quilômetros de vias pavimentadas. Nos últimos 10 anos, o município não fez 10 quilômetros de asfalto quente. Quer dizer, é um investimento histórico na infraestrutura viária de Teresópolis”, comemora o prefeito.