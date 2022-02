Pais e alunos das escolas do 3º Distrito de Teresópolis apresentaram as dificuldades enfrentadas com o transporte - Divulgação

Publicado 16/02/2022 16:56

Em reunião realizada nesta segunda-feira (14/02), na Prefeitura de Teresópolis, entre o prefeito, Vinicius Claussen, representantes da Viação Dedo de Deusa e os pais e responsáveis de alunos das escolas municipais do 3º Distrito, foi acordado que a Viação Dedo de Deus vai disponibilizar, a partir desta terça (15/02), um ônibus de linha extra para rodar no 3º Distrito a fim de diminuir a lotação nos horários de pico. A reunião, que também foi acompanhada pelo vice-prefeito, Dr. Ari Boulanger, e a secretária de Educação, Satiele Santos, teve como objetivo encontrar soluções para a questão do transporte dos estudantes das escolas Neidy Angélica e Stella Moraes Simões, em Vargem Grande, e da escola estadual CIA José Francisco Lippi, em Venda Nova. Além da linha extra, a Prefeitura vai verificar a possibilidade de assinar um termo aditivo do contrato com a empresa terceirizada que atende às rotas do interior, ampliando o número de ônibus exclusivos para transportar os estudantes.



“É importante ouvir as preocupações e sugestões dos pais e responsáveis dos nossos alunos de escolas do interior do município. É preciso resolver os problemas que eles estão enfrentando com relação ao transporte para chegar às escolas e retornarem para suas casas. Por isso, reunimos aqui esses pais e mães e a diretoria da Viação para encontrarmos uma solução imediata para diminuir os transtornos que os estudantes estão passando e também definirmos uma solução definitiva”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen.



O Prefeito esclareceu que a Prefeitura já disponibiliza transporte escolar para os alunos da Rede Pública Municipal de três formas: transporte próprio da Prefeitura, terceirizado dedicado somente aos estudantes e ônibus de linha. Entretanto, pela atual demanda, é necessária a ampliação do serviço de terceirização e a Secretaria de Educação vai estudar, junto ao Setor de Viaturas do município e à Secretaria de Administração, a possibilidade de tal expansão para melhor atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

