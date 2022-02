Programa "Terê Sorridente" completa dois meses no final de fevereiro - Divulgação

Publicado 17/02/2022 19:01

A Secretaria de Saúde de Teresópolis ofereceu, nesta quarta-feira (16/02), capacitação para os profissionais do programa de saúde bucal municipal “Terê Sorridente”, que oferece tratamentos odontológicos em unidades de saúde da cidade e interior do município.

A capacitação, realizada por meio da Subsecretaria de Atenção Básica à Saúde, teve como tema o “Atendimento de Odontopediatria”. O curso foi proposto pelo Dr. Joel Dallis, coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), e ministrado pela especialista em Odontopediatria, Dra. Daniela Chaves, e teve como intuito facilitar a promoção de saúde bucal infantil nas unidades básicas de saúde do município.

“Nosso objetivo foi capacitar as novas equipes de saúde bucal para prevenir as principais doenças infantis, estimular o conceito de mínima intervenção, além de motivar ações de aconselhamento dietético e educação em saúde bucal, entre outras noções”, disse a especialista em Odontopediatria, Dra. Daniela Chaves.

O programa Terê Sorridente foi inaugurado em Teresópolis no dia 29 de dezembro de 2021, com objetivo de expandir o serviço de saúde bucal e educação em saúde para a população, sendo o serviço oferecido em 11 unidades com o total de 13 profissionais, entre dentistas e outros profissionais da saúde bucal.

Para agendar a consulta odontológica, os pacientes devem procurar a unidade de saúde mais próxima. Também haverá casos em que as equipes da Atenção Primária à Saúde vão realizar uma busca ativa em cada localidade para avaliar os pacientes que necessitarem de atendimento diferenciado.