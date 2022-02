Equipe da Defesa Civil reunindo as doações que foram levadas para Petrópolis - Divulgação

Publicado 17/02/2022 18:33

A Prefeitura de Teresópolis segue com a força-tarefa montada para apoiar Petrópolis, duramente castigada pelo temporal ocorrido na última terça-feira, 15. Além disso, a Prefeitura lançou a campanha de arrecadação de água mineral e alimentos não perecíveis para as vítimas da chuva na cidade vizinha.

Entre as ações da gestão municipal estão o envio de uma guarnição com 10 Guardas Civis de Teresópolis que estão apoiando ações de organização do trânsito. Equipes da Defesa Civil e do Desenvolvimento Social também foram para Petrópolis para dar apoio nos trabalhos e atendimento aos moradores.

“Nossa força tarefa de solidariedade a Petrópolis está atuando diretamente no apoio às autoridades da cidade vizinha nos trabalhos de auxílio às vítimas da chuva desde ontem. Hoje pela manhã, seguiram para os locais atingidos 3 destacamentos da nossa Guarda Municipal, entre eles agentes do ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e do K9 (operações com cães). Também para apoiar na busca de vítimas e desaparecidos, o Secretário de Defesa Civil, Coronel Albert Andrade, está na cidade com um time de técnicos da secretaria”, ressaltou o Prefeito Vinicius Claussen.



Os profissionais estão auxiliando na busca de desaparecidos, na segurança pública e também fez o transporte para lá dos bombeiros voluntários de Teresópolis.



A gestão municipal de Teresópolis está presente ainda com uma equipe de Desenvolvimento Social, liderada pelo secretário Valdeck Amaral, que está apoiando no cadastramento das vítimas e levou as primeiras doações arrecadadas aos pontos de coleta do município, entre elas água mineral, alimentos e leite.



“E a convocação continua. Se seu coração está movido de compaixão pelos nossos irmãos de Petrópolis e puder ajudar, doe água mineral e alimentos não perecíveis nos nossos CRAS, na Casa de Cultura ou no nosso Centro Administrativo (antigo fórum), na Várzea. Sua doação chegará a quem mais precisa e vamos conseguir aliviar um pouco a dor dos nossos vizinhos”, conclamou o Prefeito Vinicius Claussen.