Evento começa às 15h - Divulgação

Evento começa às 15hDivulgação

Publicado 19/02/2022 13:00

Neste domingo, 20, os moradores da localidade de Lúcios, no 3º Distrito de Teresópolis, receberão o ‘Cultura nos Bairros’, a partir das 15h. É a 2ª edição de 2022 do programa da Secretaria Municipal de Cultura, cuja proposta é levar atrações artísticas e culturais aos bairros, na cidade e no interior, oferecendo entretenimento e dando palco aos artistas do município.



As apresentações de música, de dança e de contação de história acontecerão no palco itinerante do Caminhão da Cultura com os artistas Fernando Mello, Diego Dias e Marcos Dantas. Eles foram contemplados no edital do ‘Festival das Artes de Teresópolis’, de incentivo à cultura. A iniciativa é voltada para pequenas produções culturais e dá oportunidade aos artistas de mostrarem o seu trabalho, garantindo diversão para o público.



O evento gratuito tem o apoio da Associação dos Moradores dos Lúcios e do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Teresópolis.