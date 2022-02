Chuva provocou alagamentos em alguns pontos de Teresópolis - Reprodução Internet

Publicado 18/02/2022 13:21

A Secretaria de Defesa Civil de Teresópolis divulgou um boletim nesta sexta-feira (18/02) sobre as ocorrências registradas no município com as chuvas que caíram durante a tarde e a noite desta quinta-feira (17/02). De acordo com o boletim, foram registradas 9 ocorrências, mas não houve vítimas e na cidade não há desabrigados e nem desalojados.

Foram registrados três deslizamentos de terra, realizadas quatro vistorias em locais para verificar a possibilidade de queda de árvores e também ocorreram alagamentos. Por conta do acumulado de chuvas, o sistema de Alerta e Alarme (Sirenes) foi acionado no bairro da Quinta Lebrão.

Os maiores volumes de chuva registrados foram de 42 mm/h em Campo Limpo; de 42 mm/h em Três Córregos; e de 41 mm/h na Quinta Lebrão.

A cidade permanece em Estágio de Atenção devido aos acumulados e há previsão de continuidade de chuva moderada a ocasionalmente forte no final da tarde e início da noite. Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta que as pessoas procurem por locais seguros e liguem para o 199.