Fundação Leão XIIIDivulgação

Publicado 22/02/2022 16:29

Nesta quarta-feira (23/02), a Fundação Leão XIII, em parceria com o Instituto Beneficente Batista Monte Hermom, realiza atendimentos gratuitos na Casa do Trabalhador de Teresópolis, das 13h30 às 17h.

Serão oferecidos os seguintes serviços: encaminhamento para emissão das certidões de nascimento, casamento e de óbito, cadastro no benefício do Vale Social/Governo do Estado e emissão da isenção da 2ª via da Carteira de Identidade.



A Casa do Trabalhador fica localizada na Rua Luiz Noguet Júnior, 100, bairro de São Pedro. O atendimento será feito por ordem de chegada, estando limitado a 20 pessoas. O interessado deve levar a certidão de nascimento e não possuir renda superior a 1 salário mínimo.