Principal praça de pedágio na Rodovia Rio-Teresópolis, entre Bongaba e PiabetáDivulgação

Publicado 24/02/2022 15:52

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) inicia nesta sexta-feira (25/02) o esquema especial na Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) para o período de Carnaval. Mesmo com o cancelamento dos eventos por causa da pandemia, o plantão será mantido até a noite da Quarta-feira de Cinzas (02/3) e, durante esse período, é estimada a passagem de cerca de 190 mil veículos pela rodovia.

As obras com interferência no tráfego no trecho da Baixada e Serra serão suspensas. Somente no trecho entre Teresópolis e Além Paraíba, no km 84,3, que permanece com tráfego em pare e siga para dar continuidade aos serviços de contenção de talude. Vale ressaltar que os veículos provenientes do Rio com destino a Teresópolis não passam por este trecho.

Para agilizar a passagem dos veículos, nos dias e horários de maior movimento, a CRT disponibilizará papa-filas na Praça de Pedágio Engenheiro Pierre Berman (Bongaba/Magé) e serão mantidos de prontidão equipes extras de inspeção e socorro médico.