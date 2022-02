Operação em Teresópolis vai até a próxima terça-feira, 1º de março - Divulgação/ PMT

Publicado 25/02/2022 16:18

A Prefeitura de Teresópolis deu início, nesta quinta-feira (24/02), à “Operação Carnaval do Bem”, uma ação especial de fiscalização, que tem o objetivo de cumprir a determinação da Gestão Municipal para que não haja festas ou eventos públicos ou particulares de Carnaval no município. A medida cumpre orientação do Gabinete de Crise, para evitar o aumento do contágio de Covid-19.



No primeiro dia, a fiscalização percorreu os bairros do Alto, Barra do Imbuí, Tijuca e Várzea em ação de rotina e atendendo a denúncias de eventos. O saldo foi 2 bares fechados por estarem realizando evento de Carnaval, 4 motos e 1 carro de passeio apreendidos por falta de carteira de habilitação do condutor e/ou documentação dos veículos. A operação também está coibindo o consumo de bebida alcoólica em via pública e dispensando aglomerações.



A “Operação Carnaval do Bem'' será realizada até a próxima terça-feira, 1º de março, na cidade e no interior. Participam agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Companhia de Operações com Cães/Guarda Civil Municipal, equipes de fiscais das secretarias de Fazenda, de Saúde e de Meio Ambiente, do Conselho Tutelar e do 30º Batalhão de Polícia Militar.