Secretário estadual Marcelo Queiroz, Jackson Muci e Beatriz Osorio e os primeiros atendidos pelo RJPET na cidade - Divulgação

Publicado 27/02/2022 19:03

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, formalizou na última semana, durante a visita do secretário de Estado de Agricultura, Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, a adesão do município ao programa RJPET, lançado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria. No município, a meta é realizar em torno de 2 mil mil castrações gratuitas. Os procedimentos serão custeados pelo Governo do Estado e realizados em uma clínica da cidade credenciada pela Secretaria de Estado de Agricultura.



A Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA) da Prefeitura de Teresópolis está auxiliando protetores independentes do município, e também pessoas físicas, a fazer o cadastro on-line no programa.