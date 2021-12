A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Coordenadoria de Proteção e Bem Estar Animal (COPBEA), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lançou, nesta quinta-feira (16/12), o programa municipal de castração gratuita de cães e gatos errantes, comunitários, resgatados e de proprietários com perfil de baixa renda no município. A previsão é que até 30 animais sejam atendidos ainda neste mês de dezembro.

Para colocar em prática a ação, o município realizou um chamamento público em setembro e o credenciamento de duas clínicas veterinárias parceiras em Teresópolis. A princípio, a castração gratuita será realizada na clínica veterinária Meu Xodó, na Tijuca. Já a clínica veterinária Cantinho da Bicharada deverá iniciar em janeiro as castrações previamente cadastradas pela COPBEA.



“Com uma raiz social, o programa municipal de castração animal atende a uma antiga demanda dos protetores e da população, e é muito bem planejado e executado pela COPBEA, órgão estruturado na nossa gestão. Com um investimento inicial de R$ 200 mil e que pretende atender até mil cães e gatos em 6 meses, o programa é o começo de uma política pública eficaz, que preserva a saúde das famílias e dá o devido respeito e carinho aos nossos animais de estimação”, pontuou o prefeito Vinicius Claussen.

Censo animal e atendimentos

Desde 2019, funcionários da COPBEA realizam o censo animal através de visitas domiciliares para identificar proprietários, verificar as condições de saúde de cães e gatos e orientar sobre posse responsável. Até o momento, mais de mil animais de estimação estão cadastrados, porém a castração, que vai acontecer todo mês, obedecerá a critérios de prioridade. Até o momento, o censo já aconteceu nos bairros Meudon, Jardim Meudon, Parque Ermitage, Imbiú, Fonte Santa, Tijuca, Quinta Lebrão Coreia, Bom Retiro, Vale da Revolta, Rosário, Alto, São Pedro, Fischer, Barroso, Granja Guarani e Santa Cecília.Contatos com a COPBEA podem ser feitos por meio da Ouvidoria Geral do Município, pelos telefones 162 e (21) 2742-5074, pelo whatsapp (21) 98126-4038, pelo e-mail [email protected] e também pelo aplicativo e-Ouve.