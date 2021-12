Visita do governador Claudio Castro a Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Visita do governador Claudio Castro a TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 15/12/2021 19:37

Foi publicada no Diário Oficial do Estado, a homologação da concorrência pública para contratação de empresa para execução das obras de melhorias operacionais na Estrada Teresópolis-Friburgo (RJ-130), importante via de escoamento da produção agrícola e do potencial turístico da região. Com a homologação, a empresa tem sete dias úteis para iniciar os trabalhos.



O investimento, na ordem de R$ 62.713.516,95, inclui o recapeamento dos 68,73 quilômetros de extensão da rodovia, recuperação de meio-fio, manutenção e melhorias na rede de drenagem existente, recomposição das defensas e guarda-corpo das pontes.