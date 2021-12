Plano de contingência foi apresentado pelo secretário de Defesa Civil, coronel Albert Andrade - Bruno Nepomuceno

Plano de contingência foi apresentado pelo secretário de Defesa Civil, coronel Albert Andrade Bruno Nepomuceno

Publicado 13/12/2021 15:35

A Secretaria de Defesa Civil de Teresópolis apresentou na última sexta-feira (10/12), no Teatro Municipal, na Prefeitura, o Plano Verão 2021/2022. O conjunto de ações para o enfrentamento de ocorrências envolvendo chuvas fortes visa dar pronto atendimento à população em situações de emergência.



“O Plano Verão integra o Plano de Contingência da Defesa Civil, documento em que o órgão define os procedimentos a serem tomados pela gestão municipal em resposta a emergências e desastres naturais. Também mobiliza setores estratégicos da Prefeitura e instituições da cidade para que, com iniciativas alinhadas, possam atender com rapidez a população”, explicou o secretário de Defesa Civil, coronel Albert Andrade.

Seguindos as diretrizes da Lei Federal 12.608/2012, foram apresentados os locais onde estão instaladas as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme e os pluviômetros instalados pelo Governo Federal, por meio do projeto RedeGEO/Cemaden, no Parnaso, no Barroso, na Granja Florestal, Vale do Paraíso e Serra do Capim, no interior.

Sobre o Protocolo de Mobilização de Alerta Sonora e os níveis de alerta e alarme (Normalidade, Atenção, Alerta e Alarme) e o Estado Operacional da Defesa Civil em cada nível (Vigilância, Sobreaviso, Prontidão e Ordem de Deslocamento), o secretário destacou que os níveis de emergência são nomeados de acordo com a proporção do evento (pequena, média, grande e extraordinária) e também enumerou os critérios para ativação.

Também foram comentadas as ações do “Proteger Teresópolis/Unifeso”, que está na 2ª fase, como o “Cidade Limpa”. Um dos seis eixos do programa municipal “Terê Tão Bela”, que visa criar uma identidade e resgatar o sentimento de pertencimento e orgulho do morador de Teresópolis pela cidade, o “Cidade Limpa “reúne equipes da Ouvidoria Municipal, das secretarias de Meio Ambiente, Defesa Civil e de Serviços Públicos e do projeto Proteger Teresópolis/Unifeso. O mutirão acontece aos sábados e já passou pelo Perpétuo, Pimentel e Rosário.



“Os mutirões de limpeza também integram o programa de preparação do Plano Verão. A equipe do órgão procura conscientizar os moradores sobre a importância de descartar o lixo nos locais indicados, evitando o acúmulo nas encostas, ruas ou servidões, o que pode ocasionar a obstrução de bueiros e de galerias, causando transtornos como possíveis alagamentos e até deslizamentos de terra”, ressaltou o coronel Albert.