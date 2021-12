Drogas apreendidas no Perpétuo, em Teresópolis - Divulgação

Publicado 09/12/2021 23:35

Apesar da chuva forte que caiu em Teresópolis nesta quarta-feira (8/12), os PMs do 30º BPM conseguiram localizar e desenterrar uma grande quantidade de drogas, que estava escondida em uma área de mata, no interior da comunidade do Perpétuo. A droga, segundo a PM, seria vendida pelos traficantes da comunidade.

No local, os PMs chegaram a deter um suspeito, mas o homem não soube informar onde a droga havia sido escondida. Os militares iniciaram então uma operação de busca e conseguiram localizar o material. Foram apreendidos 810 tambores de cocaína.

Também na quarta-feira, os PMs do 30º BPM apreenderam uma mochila contendo 444 pinos de cocaína, oito tiras de maconha e seis munições calibre 38 na Rua São Carlos, no Jardim Pimenteiras. De acordo com os militares, as drogas estavam com um casal de suspeitos, que conseguiu fugir pulando o muro e invadindo algumas residências do local.