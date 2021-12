Em caso de emergência os moradores devem ligar para o telefone 199 da Defesa Civil de Teresópolis - Reprodução da Internet

Publicado 09/12/2021 18:34

A Secretaria de Defesa Civil de Teresópolis lança, nesta sexta-feira (10/12), o Plano Verão 2021-2022, conjunto de ações para o enfrentamento de ocorrências envolvendo chuvas fortes e que visa dar pronto atendimento à população em situações de emergência. A cerimônia acontece no Teatro Municipal, às 16h, no 2º piso da Prefeitura, na Várzea.



“O Plano Verão integra o Plano de Contingência da Defesa Civil, documento em que o órgão define os procedimentos a serem tomados pela gestão municipal em resposta a emergências e desastres naturais. Também mobiliza setores estratégicos da Prefeitura e instituições da cidade para que, com iniciativas alinhadas, possam atender com rapidez a população”, explica o Coronel Albert Andrade, secretário de Defesa Civil de Teresópolis.

Antes mesmo do lançamento, a Secretaria já vinha desenvolvendo ações de prevenção e enfrentamento nos bairros atendidos pelo mutirão de limpeza, organizado pela Prefeitura, e que já contemplou o Rosário, Perpétuo e Pimentel.

“Nos mutirões, a equipe do órgão procura conscientizar os moradores sobre a importância de descartar o lixo nos locais indicados, evitando o acúmulo nas encostas, ruas ou servidões, o que pode ocasionar a obstrução de bueiros e de galerias, causando transtornos como possíveis alagamentos e até deslizamentos de terra”, explica o secretário.