Projeto oferece café da manhã a preço acessível - Bruno Nepomuceno

Projeto oferece café da manhã a preço acessívelBruno Nepomuceno

Publicado 09/12/2021 17:36 | Atualizado 09/12/2021 17:38

Começou a funcionar nesta quinta-feira (9/12), o Café Popular de Teresópolis. O estabelecimento, fruto da parceria entre a Prefeitura e Câmara de Vereadores, fica em uma área do Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão, na Várzea, e oferece café da manhã por apenas R$ 1, das 6h30 às 9h.

O Café Popular de Teresópolis é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A unidade foi inaugurada nesta quarta-feira (8/12), em uma cerimônia simples, que contou com a presença do prefeito Vinícius Claussen, do presidente da Câmara Municipal, vereador Leonardo Vasconcellos e vários parlamentares.

O café da manhã oferecido conta com pão suíço com manteiga, café com leite e uma fruta da estação por um preço acessível. Segundo a Prefeitura, o projeto tem como objetivo principal não só atender a população mais vulnerável com uma refeição de qualidade, mas também encaminhar para os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) ou para o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) as pessoas que apresentarem necessidade de atendimento socioassistencial.



“O Brasil vive hoje um processo inflacionário, em consequência da pandemia de Covid-19, que vem corroendo o poder de compra das famílias e o Café Popular vem para acolher a população que mais precisa. A escolha do Ginásio Pedrão foi estratégica por ser um espaço conhecido, na região central da cidade, próximo da rodoviária e do São Pedro, acolhendo assim as pessoas que vêm do interior e do bairro mais populoso da cidade. Uma cidade humana e justa é uma cidade inteligente”, declarou Claussen.