30º BPM de TeresópolisDivulgação

Publicado 08/12/2021 19:37 | Atualizado 08/12/2021 19:38

Os policiais militares do 30º BPM de Teresópolis foram acionados na manhã desta quarta-feira (8/12) para uma ocorrência de roubo à residência, no bairro Fátima. No local, foram localizadas duas vítimas, uma mulher de 32 anos e seu filho, de 10, que foram rendidos pelos criminosos.

De acordo com a vítima, os criminosos tocaram a campainha por volta das 8h, e, armados, a renderam e obrigaram abrir o cofre, que continha cerca de R$ 100 mil. Depois de entregar o dinheiro, ela e o filho foram levados para um quarto, onde os bandidos amarraram suas mãos com fios de carregador.

Ainda de acordo com a mulher, dois homens realizaram o assalto e os deixaram trancados no cômodo enquanto guardavam o dinheiro e fugiram do local. Eles também levaram dois aparelhos celulares que pertenciam às vítimas.

Mulher é presa depois de roubar cortina e enfeites de Natal de loja na Várzea

Também nesta quarta-feira, os PMs do 30º BPM prenderam uma mulher de 50 anos por furto a estabelecimento comercial. Com ela foram apreendidos uma cortina e enfeites de Natal. O crime aconteceu em uma loja na Avenida Delfim Moreira, na Várzea. De acordo com o gerente, essa não é a primeira vez que a acusada furta itens do estabelecimento comercial.