Famílias beneficiadas com mais essa remessa de cestas básicas, através do CRAS, fazem parte do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)Bruno Nepomuceno

Publicado 08/12/2021 17:49

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizou na última sexta-feira (03/12) uma nova entrega de cestas básicas para os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), para o Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), instituições de longa permanência de idosos e associações voltadas para Pessoas Com Deficiência (PCD). Ao todo, foram distribuídas mais de 1.300 cestas básicas, entregues para 6 instituições: APAE Teresópolis, Associação Síndrome de Down (Assind), Associação TEIAA (Troca de Experiências e Integração entre Amigos de Autistas), Asilo São Vicente, Lar Feliz e Mansão dos Velhinhos. Já nos CRAS e no CREAS, as cestas serão distribuídas às famílias referenciadas que atendem aos critérios estabelecidos para o recebimento. Desta vez, houve o acréscimo de proteína, através da adição de duas cartelas de ovos por cesta. Nas instituições de longa permanência de idosos, as cestas serão utilizadas pelas próprias entidades para complementar a alimentação já oferecida à clientela, e nas associações para PCDs, serão entregues para as famílias dos usuários mais necessitados.

