Está previsto para acontecer nesta terça-feira (7/12), a partir das 14h, no Centro Social e Pastoral Santo Antônio, à Rua Gonçalo de Castro, 342, no bairro Alto, em Teresópolis, o sorteio para definir os novos alunos da Escola de Música Villa-Lobos – Polo Teresópolis.



Ao todo, 276 pessoas se inscreveram e vão disputar 96 vagas, sendo 34 para o Módulo I – Iniciação em Música, 42 para o Módulo II – Curso de Formação Musical, 8 para Musicalização Infantil e 12 para o curso de Vivência Musical na Melhor Idade.

Só poderão participar do sorteio os interessados ou responsáveis que comparecerem no horário indicado, apresentando o canhoto da inscrição e um documento de identificação. Só será autorizada a entrada de um representante por inscrição. A listagem com os nomes de todos os inscritos para o processo de seleção das novas vagas pode ser conferida no site da Prefeitura