Evento pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 04/12/2021 21:27 | Atualizado 04/12/2021 22:01

Para marcar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (PCD), celebrado na sexta-feira (3/12), o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMDEF) de Teresópolis realizou uma ação na Praça Baltasar da Silveira, na Várzea, neste sábado.

Com o tema “Teresópolis sem Barreiras”, a ação reuniu familiares e PCDs e representantes da Apae Teresópolis; da Associação Síndrome de Down (Assind); da Associação TEIAA (Troca de Experiências e Integração entre Amigos de Autistas); da Casa Vida (Centro de Bem-estar e Desenvolvimento Humano); do Projeto Superação Jiu-jitsu Down; e do CRAS Alto, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social.

“O objetivo foi conscientizar a sociedade sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência e seus familiares e a necessidade de trabalhar políticas públicas que garantam a inclusão dessa parcela da população. Lutamos pela acessibilidade sem barreiras no município”, resumiu Cristiane Rocha, presidente do COMDEF.

Com mais de 370 famílias atendidas no ambulatório e na escola especial, a APAE Teresópolis apresentou o trabalho realizado pela instituição. “As pessoas se fecham no próprio mundo, mas em eventos como esse, nós mostramos a importância dessa data para a sociedade. Fazemos nosso trabalho com amor. As barreiras são grandes, mas com amor alcançamos nossos objetivos”, finalizou Elton Cardoso da Silva, procurador da APAE.