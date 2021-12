Decreto que reestrutura os salários dos servidores públicos de Teresópolis já está em vigor - Divulgação

Publicado 03/12/2021 17:11

Foi assinado pelo prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, na segunda-feira (29/11), o Decreto Municipal 5.633/2021, que finaliza a implantação do 5º gatilho do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) dos servidores ativos e inativos da Prefeitura, com o pagamento da parcela de 4,021%. Segundo a Prefeitura, com esse decreto em vigor, na Folha Salarial de novembro, os servidores ativos e inativos já receberam também 50% do valor do 13º salário.



"O PCCS, quando aprovado, previu 6 gatilhos, que deveriam ter sido pagos em 2016. Quando assumimos a gestão, tinha sido cumprido o pagamento para os servidores até o 4º gatilho. E nós, por uma questão orçamentária e financeira, herdadas de gestões anteriores, precisamos dividir o 5º gatilho em 4 parcelas. Assim, a última parcela referente a esta divisão foi paga na terça-feira (30/11). Com o pagamento desse gatilho, o servidor teve um ganho real salarial de 17%", explicou Claussen.