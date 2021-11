Mutirões de limpeza também integram o programa de preparação do Plano Verão da Defesa Civil de Teresópolis - Divulgação

Publicado 29/11/2021 23:55

O bairro Rosário, em Teresópolis, foi o terceiro atendido pelo projeto “Cidade Limpa”. Com varrição de vias e servidões e retirada do lixo descartado em locais inapropriados, o mutirão foi realizado no último sábado (27/11). Para o próximo sábado, dia 4 de dezembro, está prevista a continuidade da ação no bairro para cobrir os pontos não atendidos.



Os primeiros bairros a receberem o mutirão foram Pimentel e Perpétuo, nos dias 6 e 13 deste mês, respectivamente. O “Cidade Limpa” é um dos seis eixos do programa municipal “Terê Tão Bela”, ele reúne equipes da Ouvidoria Municipal, das secretarias de Meio Ambiente, Defesa Civil e de Serviços Públicos e do projeto Proteger Teresópolis/Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos).



As ações previstas neste eixo, e que são coordenadas pela Ouvidoria Geral, incluem a ampliação do programa de zeladoria dos bairros “Gari Comunitário” para 30 comunidades atendidas, na cidade e no interior, e também do programa de reciclagem Recicla Terê, com o aumento do número de ecopontos para coleta do lixo reciclável.

De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, Coronel Albert Andrade, os mutirões de limpeza também integram o programa de preparação do Plano Verão. A equipe do órgão procura conscientizar os moradores sobre a importância de descartar o lixo nos locais indicados, evitando o acúmulo nas encostas, ruas ou servidões, o que pode ocasionar a obstrução de bueiros e de galerias, causando transtornos como possíveis alagamentos e até de slizamentos de terra.