Ações seguirão por quarteirão do trecho adotado do canteiro central entre a Prefeitura e a antiga Casa de Saúde - Bruno Nepomuceno/ PMT

Ações seguirão por quarteirão do trecho adotado do canteiro central entre a Prefeitura e a antiga Casa de Saúde Bruno Nepomuceno/ PMT

Publicado 27/11/2021 14:32

Foi iniciada na quarta-feira (24/11), as intervenções no trecho do canteiro central da Reta, em Teresópolis, adotado em conjunto por duas empresas de atacado e varejo, por meio do programa “Adote Terê”. O trabalho será acompanhado pelo secretário municipal de Planejamento, Fábio Cunha Cardoso, e pela paisagista da Prefeitura, Denise Marques.



As ações incluem a substituição das árvores mortas por mudas de Ipê amarelo com cerca de seis metros de altura e o recorte de determinados pontos do piso para adequar os canteiros ao formato orgânico, no estilo inglês.



Em alguns casos, são plantadas duas árvores no mesmo canteiro, criando uma base para o plantio de flores como Lantanas coloridas, amarelas e lilás, Sunpatiens vermelhas, Hortênsias e Margaridas amarelas, entre outras espécies.



“É o projeto ‘Adote Terê’ saindo do papel! Temos quatro espaços públicos com a adoção oficializada e outros 15 planejados. Convidamos a população a participar desta iniciativa tomando conta com carinho dessas mudas, para termos, em breve, nossos canteiros, praças e jardins públicos repaginados, arborizados e floridos”, convida o prefeito Vinicius Claussen.