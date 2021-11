23 guardas municipais de Teresópolis, Sumidouro, Resende, Carmo, Três Rios, Búzios e Tanguá e Serra (ES) participam do treinamento - Divulgação

23 guardas municipais de Teresópolis, Sumidouro, Resende, Carmo, Três Rios, Búzios e Tanguá e Serra (ES) participam do treinamento Divulgação

Publicado 26/11/2021 17:17

Entre o domingo (21/11) e a próxima terça-feira (30/11), Teresópolis sedia o curso de aperfeiçoamento de operadores da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), divisão da equipe tática da Guarda Civil Municipal (GCM). O treinamento envolve agentes de várias cidades do estado do Rio e está sendo realizado nas dependências do Ginásio Pedrão, na Várzea. Ao todo, 23 guardas municipais das cidades de Teresópolis, Sumidouro, Resende, Carmo, Três Rios, Búzios e Tanguá e Serra (ES) participam do treinamento

O curso consiste em passar aos agentes da GCM, técnicas avançadas de policiamento ostensivo e controle de distúrbios. Dentre as ações de combate estão: doutrina contra emboscada veicular, embarque e desembarque sob fogo intenso, K9 operações com cães, patrulha rural, abordagens, combate em ambiente confinado e de baixa luminosidade, resgate e contenção de hemorragias, tiro, armamento e manejo e outras.

Segundo o instrutor e coordenador do curso, o ex-policial de choque da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Edson Borges, as táticas estão sendo transmitidas por instrutores do Dea Trainning Police, Corpo de Bombeiros RJ, Grupamento Tático Motorizado da Guarda Civil Metropolitana de Juazeiro do Norte (CE) e pelo GCM de Teresópolis, Alessandro Lomba.

“Esse curso prepara nossos guardas para diversas atividades. Estamos realizando o treinamento para adquirirmos todas as técnicas e condições operacionais para preservação da vida. Isso é o mais importante!”, afirmou o comandante da GCM, Gil Wellington.