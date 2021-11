Balões com sementes foram colocados no canteiro central da Reta - Bruno Nepomuceno

Balões com sementes foram colocados no canteiro central da RetaBruno Nepomuceno

Publicado 23/11/2021 21:32

A Prefeitura de Teresópolis organizou uma ação nesta terça-feira (23/11) para marcar o lançamento do programa “Terê Tão Bela”, com foco em um dos eixos do projeto, o “Florir Teresópolis”. O canteiro central da Reta amanheceu repleto de balões vermelhos com papel semente de margaridas. A proposta foi de que as pessoas levassem os balões para casa e plantassem as sementes.

Outra atividade para o lançamento do programa foi o plantio de mudas de flores mobilizando alunos de três escolas municipais: Sakurá, na Ermitage, Anna Barbosa Moreira, no Jardim Féo, e Profº Amaury Amaral dos Santos, na Fonte Santa.



Idealizado pelo prefeito Vinicius Claussen, o “Terê Tão Bela” propõe o resgate da identidade de Teresópolis e do sentimento de pertencimento da população. A ideia é que Teresópolis recupere sua referência inglesa e se aproprie da sua identidade por meio do resgate de sua história desde 1818, quando começou a ser povoada pelo inglês George March, grande incentivador da agricultura e da visitação da região para turismo e veraneio.