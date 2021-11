Assinatura do termo de adoção do canteiro central da Reta - Bruno Nepomuceno

Publicado 22/11/2021 17:55 | Atualizado 22/11/2021 17:56

A Prefeitura de Teresópolis divulgou a assinatura de mais dois termos de adoção para oficialização da parceria público-privada para revitalização e manutenção de um dos espaços públicos da cidade. Foram assinados os termos de adoção do trecho do canteiro central entre a Prefeitura, que fica na Avenida Feliciano Sodré, 675, e a antiga Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Lúcio Meira, 1170), na Várzea.

Agora, a manutenção desse trecho passa a ser feita em conjunto pelas empresas Tubarão Atacadão, que inaugurou sua filial em Teresópolis no dia 12 deste mês, e Dom Atacadista, que está se instalando em Teresópolis na área de vendas de atacado e varejo.

“Dou boas vindas aos empresários que estão se instalando em Teresópolis, gerando mais de mil empregos diretos e indiretos para nossas famílias, e agradeço pela sensibilidade em aceitar o convite para assumirem, em conjunto, a renovação deste trecho do canteiro central. Vamos avançar ainda mais nesta participação privada e comunitária na adoção e manutenção de espaços públicos. Vamos praticar o sentimento de pertencimento e cuidar juntos de Teresópolis, nossa terra de luz e de amor”, disse o Prefeito Vinicius Claussen.

A iniciativa não implica em nenhuma contrapartida do município e faz parte do projeto “Adote Terê”, um dos eixos do programa “Terê tão Bela”. Empresas, associações de moradores e cidadãos são convidados a se unir ao poder público nas ações para revigorar as áreas públicas ajardinadas, esportivas e de lazer do município, tão importantes para o convívio e o bem estar da população.