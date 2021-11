Mutirão de limpeza no Perpétuo, em Teresópolis - Divulgação

Publicado 16/11/2021 17:37 | Atualizado 16/11/2021 17:42

Foi realizado neste sábado (13/11), mais um mutirão de limpeza do projeto Cidade Limpa, que visa intensificar ações de limpeza e de ordenação do espaço público na cidade e no interior. Dessa vez, a ação que teve início no bairro Pimentel, aconteceu no Perpétuo, como previsto pelos programas “Cidade Limpa” e “Terê Tão Bela” e seguindo com a preparação da Defesa Civil para o Plano Verão 2022. O próximo mutirão de limpeza está previsto para o bairro Rosário.

O mutirão consistiu em varrição de vias e recolhimento de lixo ensacado e descartado irregularmente e contou com a participação de equipes da Ouvidoria Municipal, das secretarias de Meio Ambiente, Defesa Civil e de Serviços Públicos e do projeto Proteger Teresópolis/Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos), da Associação de Moradores do bairro e do grupo Exército Mirim Sampaio Delta, da própria comunidade.



De acordo com o Ouvidor Geral, Leonardo Manso, que coordena o “Cidade Limpa”, além do mutirão de limpeza, o projeto prevê ainda ações de conscientização nos bairros e nas escolas e o aumento do número dos ecopontos para o lixo reciclável. O município conta com 19 ecopontos e até o final do ano terá 25, além dos instalados nas escolas. A ideia é toda semana realizar um mutirão de limpeza em um bairro diferente, onde já existe uma associação de moradores organizada e a presença do gari comunitário.