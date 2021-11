Unidade do Pimentel funciona das 8h às 17h e oferece uma série de procedimentos clínicos - Divulgação

Unidade do Pimentel funciona das 8h às 17h e oferece uma série de procedimentos clínicosDivulgação

Publicado 12/11/2021 23:59 | Atualizado 13/11/2021 00:17

Nesta semana, a Unidade de Atenção Primária à Saúde do Pimentel completou um ano de atendimento à comunidade. A Unidade funciona das 8h às 17h e oferece uma série de procedimentos clínicos, que incluem: imunização, planejamento familiar e reprodutivo, realização de testes rápidos sorológicos (Hepatite C e B, HIV e Sífilis), teste rápido para Covid-19 (anticorpo e antígenos), coleta de citopatológico.

Na unidade, que foi inaugurada em 5 de novembro de 2020 pelo prefeito Vinicius Claussen e o secretário de Saúde, Antônio Henrique Vasconcellos, depois de passar por uma grande reforma na estrutura do imóvel, também há aferição de peso, altura, temperatura, saturação e frequência cardíaca, pressão arterial e glicemia capilar.

“A unidade foi o quarto equipamento de saúde inaugurado no nosso primeiro mandato, ampliando ainda mais a cobertura da Atenção Primária à Saúde em Teresópolis”, comentou o prefeito Vinicius Claussen lembrando que, em dois anos, foram inauguradas também as unidades do Parque Ermitage e do Alto e da UBS de Bonsucesso.

A unidade funciona com equipe formada por médico e profissionais de enfermagem (técnica e enfermeira). Em média, são realizados 300 atendimentos por mês. “Ampliar a cobertura da APS é sempre cuidar melhor das pessoas. A ESF do Pimentel veio melhorar a Atenção em Saúde na área daquela comunidade e possibilitar acesso à população”, explicou o Secretário de Saúde, Antônio Henrique Vasconcellos.