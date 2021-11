Volta às aulas presenciais em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Volta às aulas presenciais em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 10/11/2021 05:19

As escolas de Teresópolis retornaram às aulas 100% presenciais na segunda-feira (8/11). Conforme anunciado no final do mês de outubro, a decisão vale também para as redes de ensino público federal, estadual e para as escolas particulares no âmbito do município, sendo permitido apenas aos alunos com comorbidades permanecerem no ensino remoto.

O município tem 96 unidades escolares e 21.403 alunos na rede municipal de Educação. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, na rede municipal, cerca de 95% dos alunos das escolas municipais retornaram às salas de aulas.

Apesar da permissão, as escolas e os estudantes continuam tendo que seguir as regras sanitárias vigentes de enfrentamento à Covid-19, como o uso obrigatório de máscara, do álcool para higienização das mãos e orientação para não compartilhamento do material escolar e objetos em geral.

Além disso, a Prefeitura de Teresópolis divulgou uma nota sobre a questão do transporte coletivo, na qual informa: “A Prefeitura de Teresópolis informa que por conta do retorno das aulas 100% presenciais na rede municipal de ensino, solicitou à Viação Dedo de Deus o aumento dos horários de ônibus para melhor atender a população”.

Sobre isso, o município divulgou que entraram em operação 10% a mais de linhas de ônibus: “Até este fim de semana, a empresa mantinha 78 ônibus circulando, número que aumentou para 89 na segunda-feira, 08/11, e até o fim de semana serão 91 ônibus. A Viação informa ainda que investiu em cinco ônibus novos, dos quais três foram entregues e dois chegarão na cidade ao longo da semana”,