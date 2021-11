Volta às aulas presenciais em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Volta às aulas presenciais em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 07/11/2021 16:27

Conforme anunciado no final do mês de outubro, as aulas na rede municipal de ensino de Teresópolis voltam a ser 100% presenciais a partir desta segunda-feira (8/11). Apenas os alunos com comorbidades poderão permanecer no ensino remoto. A decisão que vale também para as redes de ensino público federal, estadual e para as escolas particulares no âmbito do município foi anunciada esta semana.



Segundo a Secretaria municipal de Educação, mesmo com o retorno do ensino presencial, ainda será feita em novembro a última recarga do cartão-alimentação escolar, benefício concedido desde abril de 2020 para todos os alunos da rede municipal com o objetivo de complementar a nutrição dos alunos durante o período de ensino remoto e híbrido.