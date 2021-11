Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis Divulgação

Publicado 04/11/2021 23:12

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, vai aplicar a dose de reforço contra a Covid-19 em pessoas acima de 61 anos de idade e imunossuprimidos, nesta sexta-feira (5/11). No mesmo dia, segue a vacinação da segunda dose do imunizante para quem possui esta data indicada no comprovante de vacinação ou que tenham o período vencido.

O atendimento acontece na cidade e interior, no sistema drive-thru (dentro do carro) e a pé. A vacinação ocorre de 9h às 15h na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Julio Rosa, 366, Tijuca); em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde); e em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde). No caso das pessoas que precisam da segunda dose, o atendimento na cidade será exclusivamente na Feirarte (Feirinha do Alto).

A terceira dose da vacina será aplicada apenas em quem já tenha completado o esquema vacinal há seis meses. A aplicação acontece após apresentação de documento oficial com foto e comprovante da vacinação das duas doses em Teresópolis.

A dose de reforço para imunossuprimidos pode ser antecipada para 21 dias após a segunda dose. O atendimento ocorre nos mesmos horários e locais. Os documentos a serem apresentados são: documento oficial com foto, comprovante das duas doses em Teresópolis e laudo médico que comprove a condição clínica.