Em caso de emergência os moradores devem ligar para o telefone 199 da Defesa Civil de Teresópolis - Reprodução da Internet

Publicado 04/11/2021 17:06

A Defesa Civil de Teresópolis informa que o município continua em estágio de atenção devido ao acumulado de chuvas e a previsão de continuidade de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Em caso de emergência, é orientado que as pessoas procurem abrigo em um local seguro e entrem em contato com o órgão pelo telefone 199, que funciona 24 horas.



Nesta quarta-feira (3/11), foram registradas ocorrências na cidade em função das chuvas, sendo um deslizamento de terra e três quedas de árvores, mas todas sem vítimas. Até o momento, não houve registro de alagamentos e não há desalojados ou desabrigados no município.



“A orientação é para que a população fique atenta aos alertas enviados pelo órgão via SMS e às sirenes do Sistema de Alerta e Alarme”, afirma a Defesa Civil.