Artista grafitando o muro da Escola Municipal Sakurá, no bairro Ermitage - Divulgação

Publicado 01/11/2021 10:00

O muro da Escola Municipal Sakurá, no bairro Ermitage, em Teresópolis, ganhou novos desenhos e cores através dos artistas que participaram do 2º Encontro de Grafite no município. O momento de troca de cultura e de socialização contou com o apoio da Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura e de Educação, que autorizou os artistas a mostrarem a arte da cultura urbana no muro da unidade escolar.



O evento promoveu o intercâmbio de conhecimento de artistas locais com outros vindos de diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, São Paulo e de Minas Gerais. O resultado foram trabalhos incríveis, que agora podem ser conferidos por todos que passam pela unidade escolar, que fica na Praça José Augusto Vieira.

Artes foram feitas por evento artistas locais e outros vindos de diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, São Paulo e de Minas Gerais Divulgação

Alexandre “Gato”, um dos organizadores do encontro, integrante do Movimento “Terê Grafite”, destacou que "o objetivo do evento é promover um mutirão de grafite, com o intuito de colorir a cidade, trazer alegria, e reunir artistas de diversas cidades numa troca de culturas".

