Palestra antecipou informações sobre o Auxilio Brasil, que começa a ser pago a partir desta quarta (17/11)Divulgação

Publicado 16/11/2021 18:41

A Coordenadora do Cadastro Único, Cirlene Rocha, ministrou palestras no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) volante de Bonsucesso, nesta terça-feira (16/11), com intuito explicar sobre os principais benefícios concedidos pelo Governo e também tirar dúvidas sobre o Auxílio Brasil.



Organizadas pela equipe do Cadastro Único, as palestras aconteceram em dois horários, de manhã e à tarde, para melhor atender a toda a população interessada em esclarecimentos sobre o tema. Além de tirar dúvidas sobre os principais benefícios concedidos, como o Tarifa Social, Benefício de Prestação Continuada (BPC), ID Jovem e Carteirinha de Idoso, a coordenadora também fez esclarecimentos sobre o Auxílio Brasil, novo programa do Governo Federal que substituirá o Bolsa Família.



“As únicas pessoas que receberão o Auxilio Brasil a partir desta quarta (17/11), de acordo com calendário divulgado pelo Governo Federal, são os atuais beneficiários do Bolsa Família. Pessoas que têm seu cadastro único atualizado, mas até então não foram selecionadas para receber o Bolsa Família, não receberão o Auxílio Brasil de imediato e ainda não há uma data confirmada pelo Governo Federal de quando isso irá ocorrer”, informou Cirlene.