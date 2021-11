Cartaz escolinha de futebol - Divulgação

Cartaz escolinha de futebolDivulgação

Publicado 15/11/2021 15:42

A Prefeitura de Teresópolis conseguiu ampliar o número de vagas do projeto Gol do Brasil, realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no município. Com isso, estão abertas as inscrições para a escolinha de futebol de campo.

Podem participar crianças e adolescentes até 17 anos que tenham NIS, número de identificação social. A inscrição deve ser feita de forma on-line, com o preenchimento do formulário disponibilizado pela Secretaria de Esportes e Lazer.

As aulas terão início nesta terça-feira (16/11), no Várzea Futebol Clube, em quatro horários diferentes, conforme a idade dos participantes.