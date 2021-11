Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Divulgação

Publicado 12/11/2021 07:00

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, faz mais uma repescagem da primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta sexta-feira (12/11), para todas as pessoas acima dos 12 anos que ainda não foram imunizadas. Também haverá aplicação da terceira dose para pessoas de 60 anos ou mais e imunossuprimidos.

A imunização acontece das das 9h às 15h, na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Julio Rosa, 366, Tijuca); em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde); e em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).

Para que a vacinação aconteça é preciso apresentar comprovante de residência em Teresópolis e documento oficial com foto. Para a dose de reforço, é preciso apresentar o comprovante de vacinação com recebimento da segunda dose do imunizante há seis meses.

Ainda nesta sexta-feira, segue a aplicação da segunda dose para pessoas acima de 12 anos com esta data indicada no comprovante de vacinação ou com o período já em atraso. A imunização pode ser antecipada para 21 dias para quem recebeu a primeira dose de Astrazeneca e Pfizer. Já para quem recebeu CoronaVac, o prazo da segunda dose continua sendo a partir de 14 dias da primeira.

Para este público, o atendimento também ocorre de 9h às 15h. No interior, a aplicação acontece nos mesmos locais indicados acima. Na cidade, será somente na Feirarte (Feirinha do Alto). Para completar o esquema vacinal é preciso apresentar o comprovante da primeira dose em Teresópolis e documento oficial com foto.