Defensoria Pública da União (DPU) - Divulgação

Publicado 09/11/2021 08:30

A Defensoria Pública da União (DPU), em parceria com a Prefeitura de Teresópolis, está realizando uma ação itinerante na qual oferece gratuitamente orientação jurídica para pessoas com renda familiar até R$ 2 mil. Nesta terça-feira (9/11), a ação acontecerá no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto, com distribuição de senhas das 10h às 12h.

A ação visa garantir aos mais necessitados o acesso à justiça. A DPU abrange a competência da Justiça Federal Comum e Especializada, ajudando a resolver, na maioria dos casos, dilemas ligados a questões envolvendo benefícios pagos pelo INSS, demandas relacionadas a tratamentos de saúde e problemas envolvendo órgãos federais.

Na Ação Itinerante da DPU, Defensores Públicos Federais virão ao município realizar atendimentos à população, avaliando a probabilidade de realização e sucesso de cada ação judicial.