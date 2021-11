Teresópolis recebeu o 35º Polo Cederj, que fica na UERJ, no bairro Várzea - Divulgação/ DTur UERJ

Teresópolis recebeu o 35º Polo Cederj, que fica na UERJ, no bairro VárzeaDivulgação/ DTur UERJ

Publicado 09/11/2021 07:00

O prazo de inscrição para o Vestibular Cederj 2022 termina nesta terça-feira (9/11). A seleção é para ingresso no primeiro semestre do ano, com vagas em todos os polos. (https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2022-1/). No Polo de Teresópolis, que fica na Avenida Lúcio Meira, 233, na Várzea, são oferecidas 30 vagas para o curso superior de Pedagogia e 30 para o de Geografia.

O valor da taxa é de R$ 85 e a prova está prevista para 12 de dezembro. Realizado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o concurso visa ao preenchimento de 7.624 vagas em 17 cursos de graduação à distância, oferecidos de forma gratuita por 7 instituições de ensino superior no âmbito do Consórcio Cederj.