Equipes das secretarias municipais estiveram no bairro Pimentel neste sábado - Di Pontes

Publicado 08/11/2021 17:20

Teve início no sábado (6/11), o mutirão de limpeza do projeto Cidade Limpa, que visa intensificar ações de limpeza e de ordenação do espaço público na cidade e no interior. A ação teve início no bairro Pimentel e seguirá para outros bairros do município, como parte do programa “Terê Tão Bela” e da preparação proposta pela Defesa Civil no Plano Verão 2022. Os próximos mutirões de limpeza já estão previstos para os bairros do Perpétuo e Rosário.

O mutirão consistiu em varrição de vias e recolhimento de lixo ensacado e descartado irregularmente e contou com a participação de equipes da Ouvidoria Municipal, das secretarias de Meio Ambiente, Defesa Civil e de Serviços Públicos e do projeto Proteger Teresópolis/Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos), da Associação de Moradores do bairro e do grupo Exército Mirim Sampaio Delta, da própria comunidade.

Segundo o secretário municipal de Defesa Civil, coronel Albert Andrade, iniciativas como esta de conscientização e de limpeza dos bairros já fazem parte do programa de preparação do Plano Verão, que elenca várias medidas de prevenção como o destino correto do lixo. “Esse foi o primeiro trabalho do Cidade Limpa, visando estimular a população a tomar medidas de precaução quanto ao descarte irregular do lixo, que pode trazer problemas sérios como a obstrução de bueiros e de galerias, causando transtornos como possíveis alagamentos”, relatou Albert.