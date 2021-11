Emprego em Teresópolis - Reprodução

Publicado 05/11/2021 21:59

A Prefeitura de Teresópolis divulgou nesta sexta-feira (5/11) um levantamento feito através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) que mostra que o saldo de empregos formais em Teresópolis, no mês de setembro, registrou saldo positivo de 114 empregos (admissões menos as demissões). Além disso, no acumulado do ano, foram gerados 1.379 empregos no município, até o momento.



“Esse número, numa série histórica dos últimos 11 anos, já é o 3º melhor resultado apurado e a projeção é de que mais 450 empregos sejam gerados até dezembro. Isso demonstra a recuperação econômica do nosso município, que está recebendo uma série de investimentos, como a chegada de grandes empresas, o que também é resultado do processo de desburocratização que temos implantado na gestão pública municipal”, frisou o prefeito Vinicius Claussen.

Os dados do CAGED foram divulgados no dia 26 de outubro, pelo Ministério da Economia. Os números ainda mostram que em 2021 foram gerados, até o momento, 1.379 empregos e que, em 2020, devido à fase crítica da pandemia, o saldo ficou negativo em – 483. Já em 2019, o saldo foi positivo, com 606 vagas ocupadas. A pesquisa do CAGED aponta que, entre março de 2020 e setembro de 2021, Teresópolis teve saldo positivo de 706 empregos.

“Os dados mostram a continuidade da recuperação responsável e gradual das atividades econômicas, ainda durante o enfrentamento à pandemia do Coronavírus. A gestão do Prefeito Vinicius Claussen se empenha, por meio do programa ‘Pra Cima Terê’, para que esse cenário de geração de emprego e circulação de renda melhore cada dia mais”, enfatizou o secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães.